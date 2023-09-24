Ереван выступил против создания коридора из Азербайджана через Нахичевань в Турцию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил об опасности создания на территории республики экстерриториального коридора, который свяжет западные районы Азербайджана с Нахичеванью и Турцией.

"Риторика Азербайджана параллельно применению силы как против Армении, так и против народа Нагорного Карабаха показывает, что следующей целью может стать навязывание Армении экстерриториального коридора, который пройдет по территории Армении, но будет вне нашего контроля. Это неприемлемо для нас и должно быть неприемлемо для международного сообщества", - сказал он на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Армения видит явное намерение вовлечь нас в военные действия, расширить их географию в сторону нашей суверенной территории. "Так называемая "коридорная логика", выдвигаемая Баку и их скрытыми и открытыми спонсорами, направлена на подрыв суверенитета и территориальной целостности Армении, оправдание ее территориальных претензий", - заявил Мирзоян.

Он добавил, что, несмотря на все вызовы, Армения продолжает участвовать в переговорах по урегулированию отношений с Азербайджаном и установлению прочного мира, и поддерживает усилия международных партнеров в этом направлении.

Как сказал глава Мирзоян, "народ Армении будет твердо защищать свой суверенитет, независимость и демократию и преодолеет развязанную против него гибридную войну".