Сторонники правых провели многотысячную демонстрацию в Мадриде

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Несколько десятков тысяч демонстрантов провели в воскресенье в Мадриде акцию в поддержку лидера испанских правых Альберто Нуньеса Фейхоо, передают европейские СМИ.

Участники акции также критиковали попытки нынешнего премьера, социалиста Педро Санчеса, остаться у власти, заключив союз со сторонниками независимости Каталонии. Последние, в частности, требуют в обмен на поддержку амнистировать своих лидеров, осужденных за проведение незаконного референдума о независимости.

Во вторник в парламенте Испании начнутся дебаты по кандидатуре Фейхоо на пост премьера. Голосование запланировано на среду.

Правые одержали победу на парламентских выборах ранее в этом году, однако не набрали достаточно голосов для получения большинства. Поэтому Санчес, если договорится с каталонскими депутатами, имеет шансы остаться у власти.