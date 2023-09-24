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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Макрон пообещал поддерживать Армению в карабахском кризисе

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Власти Франции готовы оказывать поддержку Армении после событий в Нагорном Карабахе, заявил в воскресенье французский президент Эмманюэль Макрон.

"Мы продолжим оказывать Армении политическую и гуманитарную поддержку", - сказал он в эфире телеканала TF-1.

"Сегодня Франция очень внимательно следит за тем, чтобы Армения сохраняла территориальную целостность", - добавил он.

Говоря о конфликте в Нагорном Карабахом, Макрон предположил, что Россия поддерживала Баку. "Россия заодно с Азербайджаном. Франция будет поддерживать народ Армении", - заявил глава государства.

Франция Эмманюэль Макрон Армения Нагорный Карабах
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