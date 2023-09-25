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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:09

Литовско-шведский энергомост NordBalt включен в работу после сбоя в августе

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Литовско-шведский интерконнектор NordBalt подключен к сети после ремонта и доступен для торговли электроэнергией, сообщил литовский оператор Litgrid.

Как отмечается, после включения и "выполнения 24-часового теста насыщения кабеля" соединение стало доступно для торговли. Торги на бирже электроэнергии Nord Pool начались в воскресенье вечером.

В ходе ремонта поврежденный участок кабеля на сухопутной стороне Швеции был заменен и установлены новые муфты.

Сбой в работе системы управления энергомоста произошел в конце августа, силовой кабель, проходящий по дну Балтийского моря, был выведен из строя на несколько часов. NordBalt был остановлен на ремонт 2 сентября, в тот же день его планировалось завершить, однако "во время ремонтных работ возникли дополнительные перебои", сообщала Litgrid.

Проект NordBalt стоимостью 550 млн евро был реализован компаниями Litgrid и шведской Svenska kraftnat. Интерконнектор мощностью 700 МВт работает с 2016 года.

Литва Швеция NordBalt Litgrid
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