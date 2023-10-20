Литовско-шведский энергомост NordBalt вновь отключат на неделю на ремонт

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Литовско-шведский интерконнектор NordBalt не будет работать 23-29 октября в связи с ремонтными работами.

"Электросоединение NordBalt будет временно отключено в связи с плановыми ежегодными профилактическими работами в Швеции и Литве. NordBalt не будет доступен для торговли электроэнергией с 7:00 утра понедельника до 18:00 воскресенья (по литовскому времени)", - сообщил оператор системы передачи электроэнергии Литвы Litgrid.

"Импорт электроэнергии из Скандинавии через соединение NordBalt является одним из основных факторов снижения цен на нее для литовских потребителей. Чтобы торговля электроэнергией и дальше была успешной, нам необходимо обеспечить бесперебойную работу инверторного оборудования NordBalt. Мы выполним плановые работы по техническому обслуживанию преобразовательной подстанции в Клайпеде, которые мы не смогли осуществить во время ликвидации аварии в сентябре. При этом работы будут вестись и в Швеции", - цитирует пресс-служба руководителя Litgrid Рокаса Масюлиса.

Планируется проведение профилактики и устранение дефектов основных устройств - преобразователя, систем управления и охлаждения, открытого распределительного устройства. "Осмотр наиболее важных систем необходимо проводить ежегодно, но при работе инвертора невозможно войти в некоторые помещения и осмотреть оборудование, поэтому сервисные работы проводят только при остановленном инверторе", - поясняет компания.

Как сообщалось, NordBalt не работал mhttps://www.interfax.ru/world/922480в связи с устранением неисправности.

Сбой в работе системы управления энергомоста произошел в конце августа, силовой кабель, проходящей по дну Балтийского моря, был выведен из строя на несколько часов. NordBalt был остановлен на ремонт 2 сентября, в то же день его планировалось завершить, однако "во время ремонтных работ возникли дополнительные перебои", сообщала Litgrid.

Проект NordBalt стоимостью 550 млн евро был реализован компаниями Litgrid и шведской Svenska kraftnat. Интерконнектор мощностью 700 МВт работает с 2016 года.