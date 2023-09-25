SpaceX вывела на орбиту 21 интернет-спутник Starlink

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник успешно вывела на орбиту очередную партию из 21 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 21 спутника Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии в 01:48 по Тихоокеанскому времени США (в 11:48 по Москве). Примерно через час после старта ракеты спутники были выведены на орбиту.

Это 111-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 42-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.