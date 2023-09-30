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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:51

Ракета SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод 22 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в пятницу в 22:00 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 05:00 мск). Примерно через час после старта спутники были выведены на орбиту.

Это 112-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 43-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже 5,2 тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,8 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая использовалась в 10-й раз, после отделения совершила управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находившуюся в Атлантике.

В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет-сеть Starlink доступна пользователям в 62 странах, в том числе в Северной и Южной Америке, Европе, Азии, Африке и Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тысяч космических аппаратов (а в дальнейшем - из 30 тысяч) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Falcon 9 SpaceX Starlink
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