Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в посольство Кубы в США

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Кубинское посольство в Вашингтоне забросали бутылками с зажигательной смесью, сообщил в понедельник глава МИД Кубы Бруно Родригес.

"В ночь на понедельник посольство Кубы в США стало объектом террористического нападения со стороны человека, бросившего в него две бутылки с зажигательной смесью. Персонал не пострадал. Детали выясняют", - написал он в соцсети Х (ранее Twitter).

Министр напомнил, что "это второе нападение на дипломатическое представительство Кубы в Вашингтоне с апреля 2020 года, тогда по посольству открыли огонь из автоматического оружия".

Он обвинил в происходящем "антикубинские группировки, которые прибегают к терроризму, чувствуя безнаказанность, о чем Куба неоднократно предупреждала власти США".