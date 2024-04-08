В российское посольство в Вильнюсе дважды бросали "коктейли Молотова"

По фактам начаты два досудебных расследования

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Вильнюсе начали два досудебных расследования в связи с нападениями на российское посольство, сообщает BNS со ссылкой на литовский Департамент полиции.

По данным полиции, в ночь на 7 апреля и в ночь на 8 апреля на территорию российского посольства неизвестные бросили бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью - по одной за ночь. В результате была повреждена стена здания, ущерб оценивается.

"Проводятся интенсивные процессуальные действия", - сказала BNS пресс-секретарь прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Правоохранительные органы пока не комментируют, есть ли связь между двумя инцидентами, и обещают предоставить дополнительную информацию в понедельник во второй половине дня.