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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

В российское посольство в Вильнюсе дважды бросали "коктейли Молотова"

По фактам начаты два досудебных расследования

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Вильнюсе начали два досудебных расследования в связи с нападениями на российское посольство, сообщает BNS со ссылкой на литовский Департамент полиции.

По данным полиции, в ночь на 7 апреля и в ночь на 8 апреля на территорию российского посольства неизвестные бросили бутылки с легковоспламеняющейся жидкостью - по одной за ночь. В результате была повреждена стена здания, ущерб оценивается.

"Проводятся интенсивные процессуальные действия", - сказала BNS пресс-секретарь прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене.

Правоохранительные органы пока не комментируют, есть ли связь между двумя инцидентами, и обещают предоставить дополнительную информацию в понедельник во второй половине дня.

Вильнюс Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене Литва
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