HSBC назвал акции Walmart фаворитами среди семи ритейлеров США

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Аналитики HSBC считают акции Walmart Inc. фаворитами среди семи американских ритейлеров, которым они присваивают рекомендации, сообщает MarketWatch.

Они советуют покупать бумаги Walmart и держать акции Costco, Home Depot Inc., Kroger, Lowe's и Target Corp.. При этом наиболее слабую позицию, по мнению экспертов, занимает Dollar General, в связи с чем они рекомендуют продавать его акции.

Пандемия COVID-19 значительно ускорила развитие онлайн-покупок, которые сейчас составляют около 15% от общего объема розничных продаж в США по сравнению с примерно 10% в 2020 году. HSBC ожидает, что эта тенденция сохранится, и онлайн-покупки станут основным драйвером розничных продаж, повышаясь более быстрыми темпами, чем продажи через магазины. При этом продажи через физические торговые точки останутся наиболее актуальным каналом для большинства ритейлеров, на их долю к 2027 году будет приходиться около 80% продаж.

Лидерами в этой среде "будут ритейлеры с лучшими стратегиями" перехода от физических покупок к онлайн (O2O), полагают эксперты HSBC.

Высокая инфляция ограничивает семейные бюджеты, в результате чего потребители стали тратить более осторожно, но, безусловно, продукты питания остаются приоритетом. Это делает Walmart лучшим выбором, поскольку эксперты высоко оценивают "превосходную стратегию O2O, огромный размер компании", а также то, что ее операционная прибыль повышается быстрее продаж.

"Размер имеет значение в розничной торговле", - отмечается в аналитическом отчете. На Walmart приходится каждый четвертый доллар, потраченный в стране на продукты питания. Это почти столько же, сколько получают Kroger, Costco и Albertsons вместе взятые.

В то же время Dollar General, напротив, отстает в цифровизации и страдает от нехватки краткосрочных драйверов. Компания является крупнейший дискаунтером по количеству магазинов в США, но потребители сейчас снижают расходы на товары не первой необходимости, что оказывает негативное давление на компанию, полагают эксперты HSBC.

Котировки акций Walmart и Dollar General в ходе торгов в понедельник растут на 0,1%, Home Depot - на 0,2%, Lowe's - на 0,7%. В тоже время бумаги Costco дешевеют на 0,15%, Target - на 1,2%. Цена акций Kroger находится практически на уровне закрытия предыдущей сессии.