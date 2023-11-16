Walmart завершила III финквартал с чистой прибылью

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Американская Walmart Inc., крупнейшая в стране компания розничной торговли, завершила третий квартал 2024 финансового года с чистой прибылью, однако годовой прогноз разочаровал инвесторов.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в августе-октябре составила $453 млн, или 17 центов в расчете на акцию, по сравнению с чистым убытком в размере $1,8 млрд, или 66 центов на акцию, полученным за сопоставимый период предыдущего года. Скорректированная прибыль поднялась до $1,53 на акцию с $1,50.

Выручка повысилась на 5,2% и достигла $160,8 млрд против $152,8 млрд годом ранее. Показатель без учета изменения валютных курсов вырос на 4,3%.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $1,52 на акцию при выручке в $159,7 млрд.

Выручка Walmart в США в минувшем финквартале увеличилась на 4,4% - до $109,4 млрд. Продажи в мелкооптовой сети Sam's Club повысились на 2,8%, составив $22 млрд. Доходы международного подразделения поднялись на 10,8% - до $28 млрд.

Согласно обновленному прогнозу компании, в 2024 фингоду скорректированная прибыль будет находиться в диапазоне $6,40-6,48 в расчете на акцию (ранее ожидалось $6,36-6,46), а выручка увеличится на 5-5,5% (прежде предполагался подъем на 4-4,5%).

Консенсус-прогноз оценивает прибыль в $6,5 на акцию, повышение выручки - примерно на 5%.

Котировки акций ритейлера падают на 7,4% в ходе предварительных торгов в четверг. Капитализация компании с начала 2023 года выросла на 19,7% (до $451 млрд), в то время как фондовый индекс Dow Jones Industrial Average прибавил 5,6% за этот период.

Walmart управляет почти 10,5 тыс. магазинов в 19 странах, а также работает в сфере электронной коммерции. Штат компании составляет около 2,1 млн человек, включая 1,6 млн в США.