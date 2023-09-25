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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Военные Карабаха сдали восемь единиц бронетехники и 435 тыс. боеприпасов

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные формирования Нагорного Карабаха во исполнение договоренностей о прекращении огня продолжают сдавать вооружение и военную технику под контролем российских миротворцев, сообщили в Минобороны РФ.

"На 25 сентября сдано: восемь единиц бронетехники, 37 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 3200 единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 435 тыс. боеприпасов", - говорится в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта.

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В нем отмечается, что российские миротворцы поддерживают непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом для недопущения кровопролития и обеспечения безопасности.

"Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в бюллетене.

По данным Минобороны РФ, российские миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор.

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