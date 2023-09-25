Ереван сообщил об эвакуации более 6,5 тыс. человек из Нагорного Карабаха
Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Армении сообщило об эвакуации из Нагорного Карабаха более 6,5 тыс. местных жителей.
"По состоянию на 17:00 часов (16:00 по московскому времени - ИФ), из Нагорного Карабаха в Республику Армения въехало 6650 вынужденных переселенцев", - заявили в пресс-службе правительства.
Отмечается, что для содействия эвакуации создана специальная информационная площадка, работает телефон горячей линии.
В населенном пункте Корнидзор близ Лачинского коридора, связывающего Армению и Нагорный Карабах, создан гуманитарный центр.