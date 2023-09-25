Переходное правительство Мали второй раз перенесло выборы президента

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Военное правительство Мали перенесло на неопределенный срок президентские выборы, изначально назначенные на февраль 2024 года. Об этом сообщает в понедельник Associated Press со ссылкой на представителя правительства.

"Переходное правительство отмечает, что новые даты для выборов президента будут назначены позже, после обсуждений с Органом управления выборами (AIGE)", - заявил представитель правительства Абдулай Майга.

По его словам, выборы переносятся "по техническим причинам".

Агентство отмечает, что это уже второй раз, когда временное правительство, находящееся у власти в Мали с 2020 года, переносит выборы президента.

Некоторые политики в Мали осудили решение, заявив, что оно может повлечь за собой экономические санкции со стороны Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). В июле 2022 года организация сняла со страны ранее введенные санкции после того, как власти пообещали провести выборы президента.

В Мали произошли два военных переворота подряд – в августе 2020 года и в мае 2021 года. Переходное правительство затем обещало, что государство вернется к гражданскому управлению в марте 2024 года. Политический кризис совпал с серьезными проблемами с безопасностью страны, на севере которой в 2012 году активизировались вооруженные группы сепаратистов. Одновременно с этим имели место террористические акции радикальных исламистов.