Армия Мали вошла в оплот антиправительственных сил на северо-востоке страны

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Армия Мали сообщила во вторник, что ее подразделения вступили в город Кидаль, который годами считался оплотом сепаратистов, в основном из числа народа туарегов, сообщают западные СМИ.

"Вооруженные силы Мали заняли позиции в городе Кидаль во вторник", - цитируют СМИ заявление военных.

В минувшие выходные военные двигались к Кидалю, ведя бои с повстанцами. В этом районе, покрытом пустыней, проживают около 25 тыс. человек, здесь проходят важные пути, связывающие Мали с Алжиром.

Ранее власти Мали потребовали вывода сил ООН из страны. 30 июня СБ ООН принял резолюцию по прекращению деятельности Многопрофильной комплексной миссии по стабилизации в Мали (МИНУСМА) и выводу служащих этой миссии из страны до 31 декабря этого года.

После этого, в августе, на севере Мали вспыхнули столкновения между военными, повстанцами и джихадистами - за контроль над территорией, которую покидали служащие МИНУСМА. С июля МИНУСМА вывела из страны примерно 6 тыс. военнослужащих и гражданских сотрудников.

При этом повстанцы не желали, чтобы уходящие миротворцы оставляли свои базы армии Мали, и заявляли, что подобное развитие событий станет нарушением мирного соглашения с Бамако. ООН в итоге ускорила вывод своих сил, что вызвало недовольство малийских военных, желающих занять позиции миротворцев сразу после их эвакуации. 31 октября, когда МИНУСМА ушла из ее лагеря в районе Кидаля, его немедленно захватили повстанцы.

Туареги подняли восстание в Мали в 2012 году. В 2012 - 2014 гг. малийская армия потерпела поражения от повстанцев в области Кидаль, центральное правительство утратило контроль над территорией.

В 2014 года власти и ряд движений туарегов подписали соглашение о прекращении огня, в 2015 году - мирный договор. Однако дестабилизация ситуации привела к росту активности групп радикальных исламистов, а затем кризис в сфере безопасности перекинулся на соседние Буркина-Фасо и Нигер.