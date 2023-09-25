Мощный взрыв произошел на топливной базе в Степанакерте

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Сильный взрыв произошел на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран, есть жертвы и раненые, сообщает МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"На складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран произошел сильный взрыв. В данный момент на месте работают спасательная и медико-оперативная группы. Есть жертвы и раненые. Многие пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице МВД в соцсетях.

Между тем, местные СМИ сообщают, что количество погибших и пострадавших превышает 200 человек.

На распространенных видеокадрах видно, что на момент взрыва у топливной базы в очереди скопилось большое количество автомобилей.

Местные жители покидают Нагорный Карабах. По последним данным, в Армению прибыло 6650 вынужденных переселенцев.