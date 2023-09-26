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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:46

Врачи контингента РФ оказали помощь 23 жителям, пострадавшим при взрыве в Степанакерте

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Военные врачи российского медицинского отряда специального назначения оказали медицинскую помощь 23 мирным жителям Нагорного Карабаха, пострадавшим при взрыве топлива на территории, прилегающей к автодороге Степанакерт - Аскеран, сообщило во вторник Минобороны России.

"С момента происшествия в медицинский отряд обратились 23 мирных жителя с ожогами верхних дыхательных путей, верхних и нижних конечностей туловища. Всем нуждающимся и пострадавшим оказана медицинская помощь в полном объёме - выполнена первичная хирургической обработка ран, выполняется анестезиологическое или реанимационное пособие. На данный момент решается тактика дальнейшего лечения", - рассказал начальник медицинского отряда российского миротворческого контингента Павел Суслов.

В Минобороны отмечают, что на базе миротворцев развернут блочно-модульный городок, оснащенный современным медицинским оборудованием, позволяющим проводить до 80 рентгенологических, флюорографических и УЗИ исследований в сутки, автоперевязочная с возможностью оказания хирургической помощи, а также операционно-реанимационный диагностический модуль с палатой интенсивной терапии.

МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило в понедельник о сильном взрыве на складе с топливом недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран. По данным местных СМИ, количество погибших и пострадавших может превышать 200 человек.

Карабах Минобороны Степанакерт
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