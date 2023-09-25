Страны ЕС согласовали общий подход к выработке стандарта Евро-7 для автомобилей

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Совет Евросоюза согласовал "общий подход" к выработке экологического стандарта Евро-7 для автомобилей, предусмотрев менее жесткие ограничения, чем предполагалось ранее.

"Наша позиция состоит в том, чтобы и дальше быть лидерами в области мобильности будущего, устанавливать реалистичные уровни выбросов для транспортных средств следующего десятилетия, одновременно помогая нашей отрасли совершить решительный скачок в переходе к чистым автомобилям в 2035 году", - подытожил дискуссию председательствующий в профильном Совете ЕС и.о. министра промышленности, торговли и туризма Испании Эктор Гомес Эрнандес.

Совет ЕС решил оставить без изменений действующие нормы загрязнения атмосферы и условия испытаний для легковых машин. В случае с большегрузными транспортными средствами предельные значения выбросов ниже действующих норм, а условия испытаний слегка скорректированы.

Эксперты считают, что "облегченные" условия стандарта Евро-7, который должен быть введен в 2025 году, были приняты под давлением крупнейших стран-производителей автомобилей в ЕС.

Евро-7 будет содержать специальное положение о городских автобусах, которое обеспечит соответствие цели по нулевому уровню выбросов для этих транспортных средств к 2030 году.

Новый регламент, который впервые охватывает легковые автомобили, микроавтобусы и тяжелые транспортные средства в едином законодательном акте, направлен "на установление более адекватных правил в отношении выбросов транспортных средств и снижения выбросов загрязняющих веществ".

Евро-7 установит ограничения на выбросы, не связанные с выхлопными газами, такие как частицы от тормозных устройств и шин. Он дополнительно охватывает минимальные требования к долговечности аккумуляторов в электромобилях и предъявляет более строгие требования к сроку службы транспортных средств, предусматривает использование передовых технологий и инструментов мониторинга выбросов.

Согласованный в понедельник "общий подход" определяет переговорную позицию Совета ЕС, предоставляет его председательству мандат на переговоры с Европарламентом.