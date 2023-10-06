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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Посол РФ в Мадриде заявил, что Испания наращивает импорт российского газа

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа, ему невыгодно отказываться от действующего долгосрочного контракта, заявил посол РФ в Испании Юрий Клименко в интервью, опубликованном в пятницу в газете "Известия".

"Несмотря на призывы испанских властей постепенно сокращать и в перспективе отказаться от закупки наших энергоресурсов, Мадрид продолжает наращивать импорт российского газа. Так, в январе-августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тыс. ГВт·ч нашего СПГ, что на 38,5% больше, чем за тот же период 2022-го (32,7 тыс.)", - сообщил Клименко.

По его словам, "в результате Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков (19,7% общего объема; в 2021 году - 8,9%), а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ".

"Мадриду экономически невыгодно отказываться от действующего крупного долгосрочного контракта", - отметил дипломат.

На вопрос издания, введен ли запрет на въезд в Испанию автомобилей с российскими номерами, Клименко ответил отрицательно.

"Насколько нам известно, на данный момент Испания не вводила запрет на въезд сюда автотранспортных средств с российскими номерами. Хочется надеяться, что испанцы, в отличие от известных других государств-членов Евросоюза, подойдут к этому вопросу более взвешенно и рационально и не станут применять эту абсолютно абсурдную одиозную меру, введение которой Еврокомиссия оставила на усмотрение национальных компетентных органов", - сказал посол.

Испания Россия
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