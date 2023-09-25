Делегация талибов отправилась в Россию на встречу по Афганистану

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Делегация контролирующего Афганистан движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) в понедельник вылетела в Москву, сообщил заместитель пресс-секретаря и помощник директора по связям с общественностью МИД талибов Хафиз Зия Ахмад.

"Сегодня делегация Исламского Эмирата Афганистан (так талибы называют свое правительство) во главе с министром иностранных дел мавлави Амир Ханом Муттаки отправилась в Москву для участия во встрече Московского формата по официальному приглашению Российской Федерации", - написал Ахмад в соцсетях.

По его словам, афганская делегация пробудет в Москве два дня, а затем отправится в Казань (Татарстан), где 29 сентября состоится встреча Московского формата.

В середине июля этого года Ахмад сообщал, что посол России Дмитрий Жирнов встретился с Муттаки, представил информацию о предстоящей встрече Московского формата по Афганистану и "пригласил министра иностранных дел принять участие в этой встрече".

Муттаки со своей стороны поблагодарил Россию за приглашение и добавил, что Московский формат играет важную роль в создании согласия в регионе. Министр уточнил, что афганское правительство (талибы) участвовало в предыдущих встречах в Москве. "Муттаки выразил надежду, что и Кабул, и Москва воспользуются встречей в рамках дипломатических отношений. Муттаки напомнил российскому послу (просьбу) облегчить выдачу виз, чтобы как бизнесмены, так и другие афганцы могли беспрепятственно ездить в Россию", - говорилось в сообщении представителя радикального движения.

В московский формат входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.

12 сентября замглавы МИД РФ Андрей Руденко выразил надежду, что "представители нынешних афганских властей тоже будут участвовать" во встрече в Московском формате. Отвечая на вопрос, какие ожидания у российской стороны от предстоящей встречи, Руденко сказал: "Мы расцениваем эту встречу как необходимый этап в нашем продолжающемся обмене мнениями по поводу того, что там происходит, какие перспективы, и что международное сообщество, в частности, со стороны этого формата, могло бы сделать для стабилизации общей обстановки там".

Движение "Талибан" захватило власть в Афганистане в августе 2021 года, после того, как США и их союзники по коалиции, а также поддерживаемое ими правительство, спешно покинули Афганистан после 20 летнего военного присутствия.

До сих пор движение "Талибан" официально не признано ни одним государством мира, а его лидеры находятся в санкционных списках ООН. Несмотря на это ряд стран, в том числе и Россия имеют официальные контакты с представителями движения. Так на встрече Московского формата в октябре 2021 года талибы принимали участие. В 2022 году на встречу в этом формате талибы приглашены не были.