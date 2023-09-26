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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Что случилось этой ночью: вторник, 26 сентября

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Севастополя объявлял воздушную тревогу в городе. Предварительно, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома "Бельбек".

- Минобороны сообщило о поражении семи дронов ВСУ в Белгородской области. Также, пять БПЛА сбито в Курской области.

- Делегация Талибана (запрещенная в РФ террористическая организация) отправилась в РФ на встречу по Афганистану. Делегация пробудет два дня в Москве, а затем отправится в Казань.

- До 700 беженцев находятся в лагере российских миротворцев в Карабахе.

- Врачи миротворческого контингента оказали помощь 23 пострадавшим при взрыве в Степанакерте.

- Международное антитеррористическое учение "СМОА плюс" началось в Приморье. В учении принимают участие силы стран АСЕАН.

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