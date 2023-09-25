Совбез РФ сообщил о встрече султана Омана и Патрушева

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Султан Омана Хейсам бен Тарик принял в Маскате секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщила пресс-служба Совбеза РФ в понедельник.

"Обсужден ряд проблем региональной и международной повестки дня, а также перспективы наращивания взаимодействия между Москвой и Маскатом", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в понедельник Совбез РФ сообщил, что в Маскате состоялись российско-оманские консультации по вопросам безопасности с участием представителей аппарата Совбеза, МИД, МВД, ФСБ и СВР.