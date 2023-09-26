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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Патрушев прибыл в Египет с рабочим визитом

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вопросы нацбезопасности и борьбы с терроризмом обсудит секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с представителями Египта во время рабочего визита в Каир, сообщает пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

"26-27 сентября в Каире пройдут переговоры с советником президента Египта по вопросам национальной безопасности Файзой Эль-Нагой и советником президента Египта по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффаром", - говорится в сообщении.

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Там отметили, что Патрушев также проведет встречи с руководителями ряда республиканских ведомств.

23 мая сообщалось, что Патрушев встречался с Эль-Нагой и Абдельгаффаром "на полях" международной встречи по безопасности, обсуждались вопросы российско-египетского взаимодействия на антитеррористическом направлении.

Египет Николай Патрушев
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