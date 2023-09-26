В Южной Корее заявили, что в случае применения КНДР атомного оружия нанесут ответный удар

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Альянс Республики Корея и США положит конец северокорейскому режиму в случае, если КНДР применит ядерное оружие, заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.

"Если Северная Корея применит ядерное оружие, ее режиму будет положен конец подавляющим ответом альянса Южной Кореи и США", - цитирует агентство "Ренхап" выступление Юн Сок Еля, посвященное 75-летию основания вооруженных сил Республики Корея.

Он отметил, что Пхеньяну стоит осознать - "ядерное оружие никогда не сможет гарантировать его безопасность".

По мнению Юн Сок Еля, разработки КНДР ядерного оружия "представляют собой экзистенциальную угрозу" для народа Южной Кореи и "серьезный вызов миру во всем мире".

"Одержимость северокорейского режима разработкой ядерного оружия усугубляет страдания северокорейского народа", - добавил президент Южной Кореи.