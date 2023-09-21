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Южная Корея ввела очередные санкции за связи с КНДР

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Власти Южной Кореи ввели санкции против десяти физических и двух юридических лиц, связанных с торговлей оружием c КНДР, сообщает "Ренхап".

Под санкции попали, в частности, глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам и бывший начальник Генштаба Корейской народной армии Пак Су Ир. Также под санкциями оказались словацкие компании Versor SRO и Glocom.

Сеул ввел эти санкции в связи с незаконной торговлей оружием КНДР с другими странами.

Это 12-я по счету серия санкций против КНДР с момента прихода к власти в Южной Корее президента Юн Сок Ёля в 2022 году. За это время в санкционные списки были добавлены 64 физических и 53 юридических лица.

КНДР Южная Корея Минобороны Glocom Versor SRO
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