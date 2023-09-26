Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:18

Сенат приближается к принятию временных мер по предотвращению закрытия правительства

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Сенат США близок к принятию временного бюджета на 2024 год, что позволит избежать закрытие правительства 1 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

В миреАмериканский сенатор рекомендовал Байдену отказаться от попыток переизбраться на второй срокАмериканский сенатор рекомендовал Байдену отказаться от попыток переизбраться на второй срокЧитать подробнее

По словам собеседника агентства, "переговорщики от республиканцев и демократов в сенате приближаются к соглашению о краткосрочных мерах по расходованию средств, призванных сохранить правительство открытым после 1 октября".

Он уточнил, что законопроект продлит финансирование правительства на четыре-шесть недель.

Агентство отмечает, что если сенат сможет принять временный бюджет и направить его в палату представителей, спикер Кевин Маккарти "столкнется с трудным выбором, проводить ли голосование".

Если законопроект утвердят и в палате представителей, то он будет направлен на подпись президенту США Джо Байдену. Чтобы госучреждения не остановили работу, это должно произойти до полуночи 1 октября. В противном случае правительству США грозит "шатдаун"- приостановка работы федеральных органов власти в октябре.

Процесс принятия временного бюджета осложняется тем, что законодатели в обеих палатах в настоящее время далеки от консенсуса.

Джо Байден Кевин Маккарти Сенат США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В НКР подтвердили гибель 20 человек при взрыве склада с топливом в Степанакерте

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

В Армении сообщили об эвакуации 13 550 жителей НКР

Brent подешевела до $92,9 за баррель

Brent подешевела до $92,9 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 26 сентября

Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник

Уолл-стрит закрылась ростом в понедельник
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Врачи контингента РФ оказали помощь 23 пострадавшим при взрыве в Степанакерте

Трамп обещает в случае прихода к власти радикально снизить цены на энергоресурсы

Трамп обещает в случае прихода к власти радикально снизить цены на энергоресурсы

Евросоюз призвал Китай к "перебалансировке" отношений

Евросоюз призвал Китай к "перебалансировке" отношений

До 700 беженцев находятся в лагере российских миротворцев в Карабахе

До 700 беженцев находятся в лагере российских миротворцев в Карабахе

Орбан заявил, что Венгрии не нужно спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Орбан заявил, что Венгрии не нужно спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });