Индонезия запустила биржу для торговли квотами на выбросы CO2

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Индонезия во вторник запустила свою первую биржу для торговли квотами на выбросы парниковых газов, рассчитывая, что это поможет ей в движении к углеродной нейтральности.

Оператором новой площадки - Indonesia Carbon Exchange - является Индонезийская фондовая биржа (IDX). Во вторник на новой бирже было совершено 13 сделок с квотами общим объемом более 450 тыс. тонн эквивалента CO2, сообщает Financial Times со ссылкой на финансового регулятора Индонезии (OJX).

"Запуск биржи демонстрирует приверженность Индонезии сокращению выбросов парниковых газов и борьбе с изменением климата", - говорится в презентации OJX.

Как заявил во вторник президент Индонезии Джоко Видодо, он видит в стране крупный потенциал развития рынка торговли квотами на выбросы CO2 и рассчитывает, что Индонезия со временем начнет играть значительную роль в этой сфере.

Индонезия, ратифицировавшая Парижское соглашение по климату в 2016 году, ставит целью сократить выбросы парниковых газов к 2030 году более чем на 40%. Страна также ставит целью достичь углеродной нейтральности к 2060 году.