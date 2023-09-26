Fisker планирует нарастить поставки электромобилей Ocean до 300 штук в день

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Американский производитель электрокаров Fisker намерен в этом году увеличить поставки внедорожника Ocean до 300 машин в день на фоне высокого спроса, говорится в пресс-релизе компании.

На сегодняшний день Fisker выпустил 5 тыс. автомобилей данной модели против 3 123 штук по состоянию на 7 сентября текущего года и собирается наращивать темпы производства в дальнейшем, отмечается в документе.

Кроме того, к настоящему моменту компания поставила клиентам из Европы и США свыше 900 машин различных моделей и рассчитывает увеличить это число еще на несколько сотен уже в течение этой недели.

В связи с растущим интересом к своей продукции Fisker также набирает дополнительный персонал и открывает новые представительства, заявил глава компании Хенрик Фискер.

Акции Fisker прибавляют в цене 7,3% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость уменьшилась на 27%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 13%.