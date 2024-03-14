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Акции производителя электрокаров Fisker упали на 47% на слухах о банкротстве

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Котировки акций американского производителя электромобилей Fisker Inc. рухнули на дополнительной сессии в среду почти на 47% на сообщениях СМИ о том, что компания рассматривает возможность подачи заявления о банкротстве.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на близкие к компании источники, Fisker привлекла в качестве консультантов FTI Consulting и Davis Polk для оказания помощи в возможном процессе банкротства.

Представители автопроизводителя отказались от комментариев.

Fisker была основана в 2016 году Хенриком Фискером, который ранее работал в BMW и Aston Martin. Компания стала публичной в 2020 году в результате слияния со специализированной компанией по слияниям и поглощениям (SPAC), связанной с инвестиционной Apollo Global Management Inc.

В отличие от других стартапов из автомобильной отрасли, которые имеют или строят собственные заводы, Fisker полагается на подрядчиков. Сама компания специализируется на проектировании, дизайне и программном обеспечении.

Чистый убыток Fisker в четвертом квартале составил $463,6 млн, или $1,23 в расчете на акцию, при выручке в $200 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, оценивали их соответственно на уровне 23 цента на акцию и $328 млн.

За последний год рыночная стоимость компании упала почти на 95% (до $167 млн), в то время как фондовый индекс S&P 500 вырос более чем на 30%.

Fisker
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