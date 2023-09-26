ЕАБР добился лицензии на разморозку средств, заблокированных на счете НРД в Euroclear

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) получил разрешение бельгийских властей на разморозку собственных средств, заблокированных на счете Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear.

Как говорится в отчете ЕАБР, банк 17 августа 2023 года получил специальное разрешение генеральной администрации казначейства министерства финансов Бельгии на перевод собственных средств со счета в НРД на прямой счет в Euroclear Bank. В сентябре этот перевод был осуществлен.

Эти средства были заблокированы в рамках санкционных ограничений Европейского Союза в отношении НРД.

Как и многие другие участники рынка, не подпавшие под санкции, ЕАБР направил заявление на разблокировку активов в регулирующие органы Бельгии, сделав это в последний отведенный специальным разъяснением Еврокомиссии день - 7 января 2023 года.

Средства ЕАБР на счете в НРД учитываются в портфеле средств в финансовых институтах, он на 30 июня 2023 года достиг $572,4 млн (резерв по портфелю - $64,4 млн), говорится в отчете. Этот портфель на 31 декабря 2022 года составлял $478,6 млн (резерв - $51,4 млн).

ЕАБР - международная финансовая организация, призванная содействовать экономическому росту и расширению торгово-экономических связей между странами, создавшими Евразийский экономический союз. Акционерами ЕАБР являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники).