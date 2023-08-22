Правительство и ЦБ планируют начать обмен замороженными активами инвесторов

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Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство и Банк России подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами российских и иностранных инвесторов, на первом этапе планируется разблокировка счетов на сумму порядка 100 млрд рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, который проводит президент России Владимир Путин.

"Еще одна задача по восстановлению доверия к финансовому рынку - это помощь нашим гражданам, чьи активы заморожены в недружественных странах. У нас сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей. И с учетом поддержанных вами решений мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов, которые сегодня аккумулируются на счетах типа "С", - сказал Силуанов.

"На первом этапе мы планируем разблокировать счета на порядка 100 млрд рублей, принадлежащих розничным инвесторам. И здесь правительство и Центральный банк подготовили соответствующий проект указа и просили бы вас тоже здесь поддержать это решение", - добавил министр.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в июне говорила, что регулятор считает возможным обмен активами инвесторов, которые заморожены в России и ЕС, и рассматривает различные варианты. Позднее первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил о проработке схемы выкупа заблокированных активов российских инвесторов за счет средств нерезидентов на счетах типа "С". Такой вариант решения проблемы замороженных активов сейчас в приоритете у регулятора, заявлял зампред ЦБ Филипп Габуния в начале июля.

Совокупный объем средств на специальных рублевых счетах типа "С", на которых, в том числе, блокируются доходы по принадлежащим "недружественным" нерезидентам ценным бумагам, по состоянию на начало ноября 2022 года превышал 280 млрд рублей, оценивал Банк России. Это был единственный раз, когда ЦБ раскрыл данную цифру, с тех пор регулятор ее не комментирует. По данным источников "Интерфакса", на конец 2022 года объем средств на счетах "С" приближался к 0,6 трлн рублей. Близкую цифру ЦБ раскрыл в аналитическом обзоре по банковскому сектору за I квартал 2023 года: там сказано, что из НРД в Агентство по страхованию вкладов были переведены накопленные на счетах типа "С" средства в размере 0,7 трлн рублей. Согласно решению совета директоров Банка России от 29 декабря 2022 года, кредитные организации должны были открыть счета "С" в АСВ не позднее 20 января.

Взаимодействие между европейскими центральными депозитариями Euroclear и Clearstream и российским центральным депозитарием НРД (Национальный расчетный депозитарий, входит в группу Московской биржи) фактически прервалось почти сразу после начала событий на Украине. Тогда российские власти в ответ на жесткие санкции ввели валютные и капитальные ограничения, а европейские расчетно-клиринговые организации закрыли рублевые "мосты" и возможности расчетов в рублях. НРД в начале марта 2022 года согласно предписанию ЦБ РФ ввел ограничения на операции по счетам Euroclear и Clearstream. В свою очередь европейские центральные депозитарии ограничили операции по счету НРД.

Евросоюз в начале июня 2022 года включил НРД в санкционный список, что привело к блокировке его счетов в Euroclear и Clearstream. Еврокомиссия в начале октября опубликовала разъяснения, согласно которым власти отдельных стран - членов ЕС могли разрешать осуществление сделок, необходимых для закрытия в срок до 7 января 2023 года контрактов и соглашений, заключенных до введения санкций против НРД 3 июня 2022 года. Участники российского рынка подали запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех неподсанкционных инвесторов.

Набиуллина в апреле сообщала, что ЦБ знает о единичных как положительных, так и отрицательных ответах на заявки на разморозку активов российских инвесторов в Euroclear и Clearstream, но общей тенденции к разблокировке нет. В июле Чистюхин говорил, что Банк России пока не видит со стороны контрагентов из недружественных юрисдикций, в том числе на уровне регуляторов, желания на системной основе обсуждать варианты обмена обоюдно замороженными активами инвесторов.