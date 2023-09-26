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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Блинкен заявил Алиеву, что дальнейших боевых действий в Карабахе быть не должно

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которого они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, сообщили в Госдепе.

"Госсекретарь снова поговорил сегодня с президентом Алиевым и подчеркнул, что дальнейших боевых действий быть не должно", - сказал представитель Госдепа Мэтью Миллер на брифинге.

По его словам, глава Госдепартамента указал на важность беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в регион, а также свободы передвижений гражданских лиц.

"Президент Алиев сказал, что не будет дальнейших военных действий. И мы ожидаем, что он будет выполнять это обещание", - сказал Миллер.

Азербайджан Госдепартамент США Энтони Блинкен Ильхам Алиев
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