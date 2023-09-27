Что случилось этой ночью: среда, 27 сентября

Уход в отставку спикера Палаты общин Канады, телефонные переговоры Блинкена и Алиева, заявление МИД Белоруссии о неучастии республики в СВО

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спикер Палаты общин Канады уходит в отставку на фоне скандала с ветераном СС. "Депутат от Либеральной партии Энтони Рота покидает пост спикера Палаты общин после приглашения в парламент украинского ветерана, сражавшегося в нацистской дивизии", - сообщил телеканал CBC.

- Блинкен заявил Алиеву, что дальнейших боевых действий в Карабахе быть не должно. Глава Госдепартамента США также указал на важность беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в регион и свободы передвижений гражданских лиц.

- Глава МИД Белоруссии исключил участие республики в СВО. Сергей Алейник напомнил, что в прошлом году на территории страны прошли три раунда переговоров между РФ и Украиной, и они начали разрабатывать "элементы потенциального мирного соглашения".

- В НКР сообщили о 68 жертвах в результате взрыва на топливном складе. "Личности 21 погибшего установлены. Ранения получили 290 человек", - заявил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян.

- Бывший завод Volvo в Калуге возобновит работу до конца 2023 года. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша. Он добавил, что на полную мощность предприятие выйдет в следующем году.