Costco увеличила чистую прибыль в IV финквартале лучше прогноза

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Costco Wholesale Corp., оператор крупнейшей в США сети клубных магазинов-складов, увеличил чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 16%, выручку – на 9,5%.

Как говорится в пресс-релизе Costco, чистая прибыль за квартал, завершившийся 3 сентября, составила $2,16 млрд, или $4,86 в расчете на акцию, по сравнению с $1,87 млрд, или $4,2 на акцию, за сопоставимый период предыдущего фингода.

Эксперты, опрошенные Fact Set, в среднем прогнозировали чистую прибыль компании на уровне $4,82 на акцию.

Квартальная выручка Costco увеличилась до $78,94 млрд с $72,09 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз рынка для этого показателя составлял $78,81 млрд.

Сопоставимые продажи Costco в минувшем квартале выросли на 1,1%, показатель без учета продаж бензина, а также валютных колебаний, увеличился на 3,8% (прогноз - рост на 3,5%).

Сопоставимые продажи в США повысились на 0,2%, в Канаде - на 1,8%, на остальных рынках - на 5,5%.

Интернет-продажи Costco в минувшем квартале уменьшились на 0,8%.

Чистая прибыль компании по итогам всего финансового года выросла на 8%, до $6,29 млрд, или $14,16 на акцию, выручка увеличилась на 7%, до $242,29 млрд.

Costco управляет 861 магазином-складом по всему миру, в том числе, 591 в США и Пуэрто-Рико, а также интернет-магазинами в США, Канаде, Великобритании, Мексике, Южной Корее, Японии, Австралии и на Тайване.

Акции Costco подешевели на 2,5% на дополнительных торгах во вторник. С начала текущего года их стоимость выросла на 21%.