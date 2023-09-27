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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Northrop Grumman разработает новейшие ракеты "воздух-земля" для F-35

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Корпорация Northrop Grumman получила от ВВС США контракт на $705 млн на создание новейших ракет класса "воздух - земля" для истребителей-бомбардировщиков F-35, сообщает Defense news.

Издание уточняет, что речь идет о ракетах, которые будут иметь меньший радиус действия, нежели оружие, применяемое вне зоны действия вражеской ПВО. Таким образом, F-35 придется войти в контролируемое неприятелем воздушное пространство для пуска ракеты.

В Northrop Grumman отмечали, что работы над новым оружием займут 36 месяцев, они пройдут на предприятиях компании в штатах Калифорния и Западная Виргиния. В ВВС в свою очередь хотят, чтобы оружие поступать в войска к 2026 году.

В компании уточняли, что желают получить ракету, которую можно будет легко модернизировать в дальнейшем.

В ВВС рассчитывают, что новые ракеты позволят наносить удары по быстро двигающимся целям на земле, таким как системы ПВО, пусковые установки баллистических и противокорабельных ракет, средствам радиоэлектронной борьбы, противоспутниковым системам.

США Northrop Grumman F-35
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