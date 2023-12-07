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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Northrop Grumman увеличит объем обратного выкупа акций на $2,5 млрд

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Американская военно-промышленная компания Northrop Grumman Corp. направит $2,5 млрд на обратный выкуп акций в дополнение к объявленной ранее программе buyback.

Таким образом, общий объем средств, которые Northrop Grumman сможет потратить на выкуп акций, составит порядка $3,8 млрд.

"Акции будут приобретаться время от времени в зависимости от рыночных условий в рамках операций на открытом рынке или частных сделок", - , говорится в пресс-релизе компании.

За первые три квартала текущего года Northrop Grumman выкупила собственные акции на $1,15 млрд.

С начала 2023 года капитализация компании снизилась на 12%.

Northrop Grumman США
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