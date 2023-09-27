Target закроет девять магазинов в США из-за участившихся краж

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американский дискаунт-ритейлер Target Corp. объявил, что с 21 октября закроет девять своих магазинов в четырех штатах, поскольку участившиеся кражи товаров, в том числе организованные, несут угрозу безопасности покупателей и сотрудников, сообщает MarketWatch.

Три магазина буду закрыты в Области залива в Сан-Франциско, еще три - в Портленде (Орегон), два - в Сиэтле и один - в Восточном Гарлеме в Нью-Йорке.

Компания объяснила, что инвестировала значительные средства в предотвращение такого рода преступлений, в частности, увеличила штат охранников и установила различные системы защиты и видеонаблюдение, однако это не привело к сколько-нибудь заметным результатам.

За первые пять месяцев этого года число краж, связанных с насилием или угрозой применения насилия, выросло в 2,2 раза, отметил генеральный директор Target Брайан Корнелл. В связи с этим было принято решение закрыть те точки, где безопасность сотрудников и покупателей оказалась под угрозой и где ритейлер больше не мог рассчитывать на устойчивые финансовые показатели.

Работники ликвидируемых магазинов получат возможность перевестись в другие заведения сети, количество которых по состоянию на начало текущего года составляло около 2 тысячи.

Ранее о прекращении работы отдельных заведений из-за роста преступности также объявили сеть кофеен Starbucks Corp. и одна из крупнейших аптечных сетей в США Walgreens Boots Alliance.

Потери компаний, связанные с кражами, мошенничеством и ошибками сотрудников в минувшем году достигли отметки в $112,1 млрд по сравнению с $93,9 млрд в 2021 году, подсчитали в Национальной федерации розничной торговли США (NRF).

С начала 2023 года капитализация Target упала на 26,5%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 11,3%.