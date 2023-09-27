Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Target закроет девять магазинов в США из-за участившихся краж

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американский дискаунт-ритейлер Target Corp. объявил, что с 21 октября закроет девять своих магазинов в четырех штатах, поскольку участившиеся кражи товаров, в том числе организованные, несут угрозу безопасности покупателей и сотрудников, сообщает MarketWatch.

Три магазина буду закрыты в Области залива в Сан-Франциско, еще три - в Портленде (Орегон), два - в Сиэтле и один - в Восточном Гарлеме в Нью-Йорке.

Компания объяснила, что инвестировала значительные средства в предотвращение такого рода преступлений, в частности, увеличила штат охранников и установила различные системы защиты и видеонаблюдение, однако это не привело к сколько-нибудь заметным результатам.

За первые пять месяцев этого года число краж, связанных с насилием или угрозой применения насилия, выросло в 2,2 раза, отметил генеральный директор Target Брайан Корнелл. В связи с этим было принято решение закрыть те точки, где безопасность сотрудников и покупателей оказалась под угрозой и где ритейлер больше не мог рассчитывать на устойчивые финансовые показатели.

Работники ликвидируемых магазинов получат возможность перевестись в другие заведения сети, количество которых по состоянию на начало текущего года составляло около 2 тысячи.

Ранее о прекращении работы отдельных заведений из-за роста преступности также объявили сеть кофеен Starbucks Corp. и одна из крупнейших аптечных сетей в США Walgreens Boots Alliance.

Потери компаний, связанные с кражами, мошенничеством и ошибками сотрудников в минувшем году достигли отметки в $112,1 млрд по сравнению с $93,9 млрд в 2021 году, подсчитали в Национальной федерации розничной торговли США (NRF).

С начала 2023 года капитализация Target упала на 26,5%, в то время как индекс S&P 500 за тот же период вырос на 11,3%.

Target Нью-Йорк США Сан-Франциско Сиэтл Портленд
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российско-американский экипаж вернулся на Землю с МКС после годовой экспедиции

Российско-американский экипаж вернулся на Землю с МКС после годовой экспедиции

Рубен Варданян был задержан при попытке выехать из Нагорного Карабаха

Рубен Варданян был задержан при попытке выехать из Нагорного Карабаха

Французский посол покинул Нигер

Французский посол покинул Нигер

Более ста человек погибли в пожаре на свадьбе в Ираке

Более ста человек погибли в пожаре на свадьбе в Ираке
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Азербайджан сообщил о гибели 192 военнослужащих за два дня операции в Карабахе

В Варшаве не исключили усиления контроля на границе с ФРГ из-за мигрантов

Голливудские сценаристы закончили пятимесячную забастовку

Голливудские сценаристы закончили пятимесячную забастовку

Что случилось этой ночью: среда, 27 сентября

Фондовые индексы США резко снизились на фоне роста доходности гособлигаций

Российско-американский экипаж вернется на Землю с МКС после годовой экспедиции

Российско-американский экипаж вернется на Землю с МКС после годовой экспедиции
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });