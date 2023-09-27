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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:03

Розничные магазины США недосчитались $112 млрд в 2022г из-за краж

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Кражи и другие противоправные действия привели к потере розничными компаниями США в прошлом году $112,1 млрд из-за недостачи товаров на складах, сообщила Национальная федерация розничной торговли (NRF).

Это более чем на 19% превышает показатель за 2021 год, составлявший $93,9 млрд.

"Ритейлеры отмечают беспрецедентный уровень краж в сочетании с цветущей буйным цветом преступностью в своих магазинах, и ситуация становится только хуже", - отмечает вице-президент NRF по защите активов и розничным операциям Дэвид Джонстон, слова которого приводятся в сообщении.

Средний размер потерь розничных компаний от противоправных действий в 2022 году составил 1,6% от общего объема продаж по сравнению с 1,4% годом ранее. Почти две трети этой суммы пришлось на внутренние и внешние кражи.

Несмотря на то, что ритейлеры продолжают совершенствовать меры по предотвращению финансовых потерь и защите активов, им иногда приходится идти на такие шаги как закрытие конкретного магазина (28% респондентов), уменьшение часов работы магазина (45%), сокращение или изменение ассортимента товаров в магазине (30%).

По мере роста насилия все больше ритейлеров предпочитают применять подход невмешательства: в этом году 41% опрошенных сказали, что ни один из их сотрудников не уполномочен останавливать или задерживать воров в магазинах по сравнению с 38% в прошлом году.

В опросе NRF принимали участие 177 розничных компаний, совокупная выручка которых в 2022 году составляла $1,6 трлн, а число торговых точек превышало 97 тыс. по всей стране.

NRF США
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