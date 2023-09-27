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OpenAI обсуждает продажу части акций из расчета оценки компании в $80-90 млрд

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Американский стартап OpenAI, создатель популярного чат-бота GPT, ведет переговоры с инвесторами о продаже собственных акций по цене из расчета стоимости всей компании в $80-90 млрд. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

OpenAI, 49% которой принадлежит Microsoft Corp., сообщила инвесторам, что рассчитывает достичь выручки в $1 млрд в этом году и увеличить ее на несколько миллиардов долларов в 2024 году.

Стартап хотел бы продать акции на несколько сотен миллионов долларов инвесторам из Кремниевой долины, отмечают источники. Речь идет не о допэмиссии акций, а о продаже бумаг существующими акционерами, в том числе, сотрудниками OpenAI.

Оценка в $80 млрд и выше сделает OpenAI одним из самых дорогих мировых стартапов, отмечает WSJ.

Для Microsoft продажа акций OpenAI исходя из такой оценки будет означать крупный нереализованный доход, учитывая, что в январе этого года компания инвестировала в стартап из расчета его стоимости около $30 млрд.

OpenAI в ноябре прошлого года представила чат-бота GPT, и только после этого начала генерировать существенные доходы. Базовая версия чат-бота является бесплатной, однако компания получает выручку за счет предоставления доступа к более продвинутым версиям ChatGPT, а также продажи лицензий на языковые модели, на которых основан чат-бот, бизнесу.

Многие эксперты ждут, что OpenAI со временем проведет допэмиссию акций, чтобы привлечь дополнительные средства, поскольку ее расходы, связанные с разработкой и поддержанием ИИ-систем, растут.

OpenAI
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