OpenAI не отказалась от плана продажи акций сотрудниками инвесторам

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота c генеративным искусственным интеллектом СhatGPT, не отказалась от плана, в соответствии с которым ее сотрудники смогут продать принадлежащие им акции компании действующим инвесторам, пишет Financial Times.

Такие планы сохраняются, несмотря на недавние хаотичные попытки изменения руководства компании, отмечают источники издания. Крупные инвесторы Open AI по-прежнему рассчитывают на высокую оценку разработчика ChatGPT в рамках предстоящей сделки - порядка $86 млрд.

Ранее FT сообщала, что OpenAI обсуждает с ее действующими инвесторами план, по которому они сделают предложение о выкупе акций у сотрудников. По данным источников, в рамках тендерного предложения могут быть проданы акции на сумму порядка $1 млрд.

Инвесторы по-прежнему уверены, что бумаги могут быть проданы по цене из расчета общей стоимости Open AI в три раза выше $29 млрд, в которые компания оценивалась в начале этого года, когда Microsoft Corp. инвестировала в нее $10 млрд.

Планируемая продажа акций станет первым тестом на то, повлияли ли недавние события в компании на ее поддержку инвесторами, пишет FT.

22 ноября стало известно, что Сэм Альтман, уволенный с должности гендиректора OpenAI неделей ранее, вернется на свой пост.

Альтман, один из основателей компании, был уволен из OpenAI с формулировкой, что он "не был последовательно честен во время общения с советом директоров" и что "совет директоров утратил уверенность в его способности руководить компанией". Вместе с ним из компании ушел другой соучредитель - Грег Брокман. После этого большинство сотрудников OpenAI, включая еще одного соучредителя и члена совета директоров Илью Суцкевера, подписали открытое письмо с требованием вернуть Альтмана.

Вместе с возвращением Альтмана на пост гендиректора OpenAI внесены изменения в состав совета директоров компании.

"Очевидно, что эта ситуация существенно сократила краткосрочную оценку OpenAI, и трудно сказать, что случится дальше, - отмечает ранний инвестор компании Винод Хосла, слова которого приводит FT. - Оценка бизнеса зависит от его восприятия инвесторами. Сейчас компания такая же, как была до увольнения Альтмана или даже лучше".

Некоторые аналитики отмечают, что оценка OpenAI пострадает в результате произошедших событий, поскольку конкуренты компании в сфере генеративного искусственного интеллекта, такие как Google (входит в Alphabet Inc.) и Amazon.com Inc., выглядят более стабильными.