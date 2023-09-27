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В Белоруссии с 28 сентября физлицам нельзя будет использовать дроны

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - С 28 сентября в Белоруссии вступает в силу запрет на ввоз, эксплуатацию и изготовление физическими лицами беспилотников, сообщили в Государственном таможенном комитете республики.

"В связи с принятием указа главы государства от 25 сентября 2023 г. 297 "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов" с 28 сентября 2023 г. физическим лицам запрещается ввоз на территорию Беларуси, эксплуатация и изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов и авиамоделей", - проинформировал ГТК.

Указ не предусматривает и возможность обратного ввоза в Белоруссию физлицами указанных товаров, вывезенных с ее территории до 28 сентября 2023 года.

25 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ "О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов".

Указом "предусмотрено, что ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БЛА разрешен только организациям и индивидуальным предпринимателям в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных данным указом".

С принятием документа для ввоза организациями и индивидуальными предпринимателями гражданских беспилотников необходимо получить соответствующее разрешение у департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций, которым будет организован учет таких беспилотников. Также указом предусмотрено создание автоматизированной информационной системы государственного учета гражданских БПЛА, принадлежащих юрлицам и (или) ИП.

В части ввоза, эксплуатации и изготовления беспилотников физическими лицами указ вступает в силу после его официального опубликования, а в части хранения и оборота - через шесть месяцев.

В течение шести месяцев с момента официального опубликования указа физические лица могут реализовать имеющиеся у них в наличии БПЛА организациям или индивидуальным предпринимателям либо передать их на хранение в уполномоченную организацию, определенную правительством.

Александр Лукашенко Белоруссия ГТК
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