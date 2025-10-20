В Белоруссии введут ответственность за незаконный ввоз, оборот, изготовление беспилотников

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - В Белоруссии за незаконные действия с беспилотниками вводится административная и уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе президента.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон "Об изменении законов по вопросам уголовной и административной ответственности". Данный законодательный акт направлен на усиление охраны воздушного пространства Беларуси", - говорится в сообщении.

Устанавливается административная ответственность за незаконные ввоз на территорию Белоруссии, хранение, оборот, эксплуатацию или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов.

"Законом также устанавливается уголовная ответственность за аналогичные действия, совершенные повторно после наложения административного взыскания", - проинформировали в пресс-службе.

Основные положения закона вступают в силу через 10 дней после его опубликования.

В сентябре 2023 года Лукашенко указом ввел запрет для физлиц на ввоз, хранение, оборот, эксплуатацию и изготовление беспилотников. В указе говорится, что ввоз на территорию Белоруссии, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БЛА разрешены только организациям и индивидуальным предпринимателям в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных данным указом. Для ввоза организациями и индивидуальными предпринимателями гражданских БЛА необходимо получить соответствующее разрешение у департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций, которым организован учет таких БЛА. Также указом было предусмотрено создание автоматизированной информационной системы государственного учета гражданских БЛА, принадлежащих юрлицам и ИП.