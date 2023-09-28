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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Власти Буркина-Фасо заявили о предотвращении переворота

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пришедшие год назад к власти в Буркина-Фасо военные заявили, что предотвратили на этой неделе попытку переворота, сообщают в ночь на четверг франкоязычные СМИ.

"Информируем общественность о предотвращении разведслужбами и силами безопасности попытки госпереворота 26 сентября", - отмечается в коммюнике переходного правительства страны.

В нем сообщается, что часть путчистов удалось взять под стражу, другие находятся в розыске.

Буркина-Фасо
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