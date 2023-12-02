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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

Буркина-Фасо и Нигер вышли из группы "G5 Сахель" по борьбе против экстремистов

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Власти Нигера и Буркина-Фасо объявили в субботу о выходе из группы "G5 Сахель", призванной координировать борьбу против радикальных группировок, сообщают французские СМИ.

Эти страны в заявлении пояснили, что еще 29 ноября "приняли суверенное решение о выходе из всех структур "G5 Сахель".

Данная группа была учреждена в 2014 году для повышения эффективности борьбы против вооруженных экстремистов в африканском регионе Сахель. В нее входили Мали, Буркина-Фасо, Нигер, Мавритания и Чад.

В 2022 году пришедшие к власти в Мали военные покинули организацию. Теперь это сделали и Нигер с Буркина-Фасо, в которых недавно тоже произошли военные перевороты.

Буркина-Фасо Нигер
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