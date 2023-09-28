Северная Корея закрепила в конституции политику наращивания ядерных сил

Житель Южной Кореи смотрит репортаж о военном параде, посвященном 75-летию образования КНДР Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - На прошедшей во вторник и среду девятой сессии 14-го Верховного народного собрания КНДР закрепила политику развития ядерных сил в конституции, сообщает ЦТАК.

"На сессии в полной поддержке и одобрении участников принят Закон ВНС КНДР "О внесении поправок и дополнений в ряд содержаний Социалистической Конституции КНДР", - говорится в статье.

Как пишет агентство, участники сессии рассмотрели и приняли "проект поправок и дополнений к Конституции с целью зафиксировать в основном законе Республики (...) статус ядерных вооруженных сил в обороне государства и принципы государственной деятельности в строительстве ядерных вооруженных сил".

ЦТАК приводит слова докладчика о том, что Северная Корея "развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, сдерживания войны и защиты мира, и стабильности в регионе и на планете".

"Миссия вооруженных сил Республики заключается в защите суверенитета и территориальной целостности государства, прав и интересов народа, в защите социалистического строя и завоеваний революции, в гарантии мира и процветания Родины мощной военной силой", - отметил докладчик.

Уточняется, что на сессии в качестве наблюдателя присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. Он также выступил с речью.

"Политика наращивания ядерных сил КНДР стала постоянной в качестве основного закона государства. Это историческое событие, которое обеспечило мощный политический рычаг для значительного укрепления обороноспособности страны", - цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.

Северокорейский лидер заявил, что США своими действиями "беспрецедентно и максимально усиливают угрозу ядерной войны".

"Более того, они активизировали создание трехстороннего военного альянса с Японией и "Республикой Корея", в результате чего "азиатская версия НАТО" - источник войны и агрессии, наконец, обнаруживает свой отвратительный вид", - сказал он.

По его мнению, это реальная, а не воображаемая угроза для Пхеньяна.

В связи с этим Ким Чен Ын призвал к укреплению солидарности с "антиимпериалистическими независимыми странами", которые "противостоят гегемонистской стратегии США и Запада".