Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Палата представителей США не поддержала предложения по сокращению помощи Украине

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Демократы и республиканцы палаты представителей США отклонили три поправки к проекту бюджета, предусматривающие сокращение финансирования Украины, сообщают американские СМИ.

Первая поправка, внесенная республиканцем Энди Биггсом, предусматривала исключение $300 млн из средств Пентагона на обучение украинских солдат и закупку оружия для Киева. Она была отклонена 330 голосами "против", "за" проголосовали 104 законодателя.

В общей сложности 117 законодателей Республиканской партии выступили против предложения Биггса.

Вторая поправка от республиканца Мэтта Гетца, которая запретила бы помощь Украине в области безопасности, провалилась при еще большем количестве голосов "против" - 339, "за" проголосовали 93 конгрессмена.

Кроме того, палата представителей не поддержала поправку, также внесенную Гетцем, которая запрещала бы использование средств для передачи кассетных боеприпасов: 269 голосов "против" и 160 "за".

Финансирование Украины вызывает разногласия среди законодателей. Внутрипартийная борьба обостряется по мере приближения к 30 сентября - сроку, когда Конгресс США должен одобрить меры по финансированию правительства на 2024 финансовый год, чтобы избежать "шатдауна" - приостановки работы федеральных органов власти в октябре.

Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявлял, что исключит $300 млн из проекта бюджета Пентагона, но днем позже отказался от этой идеи.

Палата представителей США Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Северная Корея закрепила в конституции политику наращивания ядерных сил

Северная Корея закрепила в конституции политику наращивания ядерных сил

Власти Буркина-Фасо заявили о предотвращении переворота

Палата представителей не будет голосовать по подготовленному Сенатом временному бюджету

Палата представителей не будет голосовать по подготовленному Сенатом временному бюджету

В Белоруссии с 28 сентября физлицам нельзя будет использовать дроны

Что произошло за день: среда, 27 сентября

Volkswagen приостановит выпуск 2 моделей электромобилей из-за низкого спроса

Volkswagen приостановит выпуск 2 моделей электромобилей из-за низкого спроса

Армения надеется на поддержку РФ в обеспечении защиты Рубена Варданяна

Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн машин в США из-за риска возгорания

Hyundai и Kia отзовут почти 3,4 млн машин в США из-за риска возгорания

Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского военного

Пхеньян вернул США пробравшегося в КНДР американского военного
Дипломатическое противостояние

Парламент Финляндии обсудит закрытие консульства России на Аландских островах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });