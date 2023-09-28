Палата представителей США не поддержала предложения по сокращению помощи Украине

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Демократы и республиканцы палаты представителей США отклонили три поправки к проекту бюджета, предусматривающие сокращение финансирования Украины, сообщают американские СМИ.

Первая поправка, внесенная республиканцем Энди Биггсом, предусматривала исключение $300 млн из средств Пентагона на обучение украинских солдат и закупку оружия для Киева. Она была отклонена 330 голосами "против", "за" проголосовали 104 законодателя.

В общей сложности 117 законодателей Республиканской партии выступили против предложения Биггса.

Вторая поправка от республиканца Мэтта Гетца, которая запретила бы помощь Украине в области безопасности, провалилась при еще большем количестве голосов "против" - 339, "за" проголосовали 93 конгрессмена.

Кроме того, палата представителей не поддержала поправку, также внесенную Гетцем, которая запрещала бы использование средств для передачи кассетных боеприпасов: 269 голосов "против" и 160 "за".

Финансирование Украины вызывает разногласия среди законодателей. Внутрипартийная борьба обостряется по мере приближения к 30 сентября - сроку, когда Конгресс США должен одобрить меры по финансированию правительства на 2024 финансовый год, чтобы избежать "шатдауна" - приостановки работы федеральных органов власти в октябре.

Ранее спикер палаты представителей Кевин Маккарти заявлял, что исключит $300 млн из проекта бюджета Пентагона, но днем позже отказался от этой идеи.