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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Ракета SpaceX выведет на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в пятницу по московскому времени стартует на орбиту с очередной партией из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск ракеты будет осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в четверг в 19:28 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 02:28 мск). Примерно через час после старта спутники будут выведены на орбиту.

Это будет 112-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 43-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 5,1 тыс. таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,8 тыс. аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

В рамках запуска первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется в 10-й раз, после отделения должна будет совершить управляемую вертикальную посадку на морскую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, находящуюся в Атлантике.

США SpaceX Falcon 9 Starlink
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