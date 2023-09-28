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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

В Пентагоне задумались о производстве военной техники с помощью 3D-печати

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Пентагон изучает возможность применения технологии 3D-печати для производства военной техники и вооружений, сообщил заместитель директора программы производственных технологий министерства обороны США Кит ДеВрис изданию Defense News.

Он сказал, что технология 3D-печати совершила огромный скачок за последние несколько лет и открыла новые возможности для создания нового оружия и компонентов. По его словам, гиперзвуковое оружие является ярким примером такого производства. "Двигательные установки с прямоточным воздушно-реактивным двигателем, которые являются основой гиперзвуковых системах, требуют сложных камер, изготовление которых может оказаться трудным. Но 3D-печать этих компонентов открывает производителям гиперзвукового оружия некоторые фантастические возможности", - отметил ДеВрис.

Он указал, что такая технология производства особенно полезна при разработке новых систем, позволяя выполнять прототипирование гораздо быстрее, чем в традиционных производственных процессах. Она также может использоваться для создания "одноразовых" запасных частей для ремонта самолетов или других систем, которых в противном случае пришлось бы долго ждать, пока сменный компонент пройдет через медленную цепочку поставок.

По его словам, 3D-принтеры также могут быстро создавать новые инструменты, появление которых обычно занимает много времени, если они изготавливаются традиционными способами.

Пентагон США Кит ДеВрис
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