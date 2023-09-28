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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:32

ВБ рекомендовал Казахстану ввести налог на богатство или на наследство

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Правительству Казахстана следует рассмотреть возможность внедрения налога на богатство или на наследство, считают во Всемирном банке (ВБ).

"В среднесрочной перспективе правительству следует рассмотреть внедрение налога на богатство или на наследство. Такие реформы направлены на рост поступлений и улучшение справедливости", - говорится в новом отчете ВБ "Казахстан: Усиление государственных финансов для достижения инклюзивного и устойчивого к воздействиям роста".

По мнению экспертов ВБ, реформа индивидуального подоходного налога (ИПН) должна быть направлена на увеличение базового вычета, внедрение прогрессивной налоговой структуры для замены текущей низкой единой ставки и улучшение режима налогообложения дохода с капитала.

"По сравнению с аналогичными странами прямые налоги в Казахстане заметно менее прогрессивные, что особенно отчетливо выражено в режиме ИПН. (...) Текущую единую низкую ставку ИПН можно преобразовать в прогрессивную, градуированную структуру, включая льготы, с повышенным порогом", - сказано в отчете.

В ВБ отмечают, что действующие "многочисленные исключения" из подоходного налога не делают базу налогообложения доходов "исчерпывающей, истощают ее и компрометируют целостность".

"Эти исключения необходимо проанализировать и рационализировать для того, чтобы заложить основу для последовательного преобразования единой ставки ИПН в прогрессивную структуру", - советуют авторы отчета.

Казахстан Всемирный банк
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