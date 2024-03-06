В Казахстане в первом чтении одобрена реформа системы управлении наукой

Предполагается, что Национальная академия наук станет единственной высшей научной организацией страны

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Мажилис парламента Казахстана одобрил в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан о науке и технологической политике".

Законопроект разработало Министерство науки и высшего образования для совершенствования правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам науки и технологической политики.

Глава министерства Саясат Нурбек сказал, что законопроект предусматривает следующие новеллы: совершенствование системы управления наукой, усиление функционала Фонда науки по содействию в реализации программ по коммерциализации; преобразование Национальной академии наук; введение механизма по сбору, обработке и анализу научно-технической информации; расширение пакета социальной поддержки научных работников, в том числе молодых ученых.

Законопроектом предлагается переформатировать Национальную академию наук в высшую научную организацию. При этом только она будет иметь такой статус среди всех научных организаций страны.

К функциям Академии будут относиться выработка рекомендаций по определению приоритетных направлений научной и научно-технической деятельности в соответствии с приоритетами социально-экономического развития и экспертиза научно-технических заданий, представленных на Высшую научно-техническую комиссию для программно-целевого финансирования. В их числе также проведение конкурсов на соискание именных премий и стипендий в области науки, а также проведение научных исследований, форсайтных исследований, издание научных журналов и др. Финансирование научной и (или) научно-технической деятельности Академии будет осуществляется в порядке, определяемом правительством, а также из иных источников.

Между тем порядок финансирования науки останется прежним. Проект нового закона сохраняет действующий механизм финансирования науки и научно-технической деятельности, который будет осуществляться в четырех формах.

Базовое финансирование включает в себя текущее содержание деятельности научных организаций, выполняющих госзадание и госзаказ на проведение научных исследований по приоритетным для них направлениям.

Грантовое финансирование включает расходы субъектов научной деятельности на проведение научных исследований, включая материально-техническое обеспечение, проводимое на конкурсной основе.

Программно-целевое финансирование выделяется на проведение стратегических научных исследований и осуществляется на конкурсной основе.

Финансирование научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, включает в себя расходы на текущее, а также материально-техническое обеспечение для проведения фундаментальных научных исследований на срок не более пяти лет.

Согласно поправкам, будут расширены компетенции Фонда науки. Законопроектом предусмотрено усиление функционала Фонда науки по содействию в реализации программ по коммерциализации результата научной и научно-технической деятельности. В том числе закрепляются компетенции по управлению финансированием программ по науке и коммерциализации, а также по организации и администрированию конкурсов по науке и коммерциализации.

Кроме того, Фонд будет оказывать организационное и правовое содействие участникам коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности, включая бизнес-акселерацию, технологическое бизнес-инкубирование, технологическое брокерство, поиск потенциальных инвесторов, проведение маркетинговых и иных мероприятий. Еще одна новая функция - проведение мониторинга рынка инноваций и новых технологий и участие в формировании механизмов и инфраструктуры венчурного финансирования.

Министр отметил, что эти нововведения окажут положительное воздействие на формирование и развитие экосистемы и рынка deeptech проектов ("глубокие технологии" по созданию коммерческого продукта - ИФ), объединяя стартапы, инвесторов и субъекты научной и научно-технической деятельности, будут содействовать притоку иностранных инвестиций в страну, улучшая ее финансовое положение и расширяя международное экономическое взаимодействие.

В целях стимулирования ученых предусмотрен ряд поправок в части предоставления права на приобретение жилья или на улучшение жилищных условий, предоставление налоговых льгот субъектам, обеспечивающим коммерциализацию научных и научно-технических результатов казахстанских ученых.

Также депутаты мажилиса одобрили в первом чтении сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки и технологической политики".

На заседании отметили, что реализация законопроекта будет способствовать развитию науки и реализации технологической политики по внедрению результатов научных достижений.